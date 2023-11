FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Glencore-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Glencore-Anteile bei 2,96 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 33,778 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,24 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 20.11.2023 auf 4,66 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,24 Prozent.

Glencore wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,23 Mrd. GBP gelistet. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Glencore-Aktie bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at