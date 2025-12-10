FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Haleon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Haleon-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Haleon-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3,15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,786 Haleon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 112,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,54 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,59 Prozent.

Der Börsenwert von Haleon belief sich jüngst auf 31,88 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Haleon-Papiere fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Haleon-Aktie lag damals bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at