FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Haleon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,51 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Haleon-Aktie investiert, befänden sich nun 28,506 Haleon-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2024 auf 3,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,87 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 94,87 GBP, was einer negativen Performance von 5,13 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Haleon betrug jüngst 30,23 Mrd. GBP. Die Haleon-Aktie wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Haleon-Papiers lag damals bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at