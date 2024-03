FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: Wäre ein Investment in Haleon vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Vor Jahren in Haleon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.03.2023 wurden Haleon-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,26 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Haleon-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 065,134 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Haleon-Papiers auf 3,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 998,47 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,02 Prozent.

Haleon war somit zuletzt am Markt 30,51 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Haleon-Anteile an der Börse LSE war der 18.07.2022. Zum Börsendebüt der Haleon-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at