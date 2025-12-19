Halma Aktie

Halma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Halma-Investmentbeispiel 19.12.2025 10:03:56

FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halma-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,55 GBP. Bei einem Halma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,073 Halma-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,34 GBP wert. Damit wäre die Investition 44,34 Prozent mehr wert.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Halma PLCmehr Nachrichten