FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halma-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,55 GBP. Bei einem Halma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,073 Halma-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,34 GBP wert. Damit wäre die Investition 44,34 Prozent mehr wert.

Alle Halma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at