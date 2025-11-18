Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Langfristige Performance
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,01 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,165 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Imperial Brands-Anteile wären am 17.11.2025 131,32 GBP wert, da der Schlussstand 31,53 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 31,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 25,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25