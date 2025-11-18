Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lloyds Banking Group-Performance 18.11.2025 10:03:39

FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2020 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 27 952,481 Lloyds Banking Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 25 392,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,91 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,92 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten