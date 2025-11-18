FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2020 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 27 952,481 Lloyds Banking Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 25 392,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,91 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,92 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at