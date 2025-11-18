Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Performance
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2020 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 27 952,481 Lloyds Banking Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 25 392,03 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0,91 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,92 Prozent.
Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25