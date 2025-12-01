SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Investition
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem SSE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,854 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 150,65 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 28.11.2025 auf 21,98 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,65 Prozent zugenommen.
Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 26,41 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
