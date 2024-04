FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SSE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SSE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SSE-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,38 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die SSE-Aktie investierten, hätten nun 544,218 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SSE-Aktie auf 16,55 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 006,80 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 9,93 Prozent.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 17,98 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at