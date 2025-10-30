Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Whitbread-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Whitbread-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,68 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie investierten, hätten nun 38,941 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Whitbread-Papiere wären am 29.10.2025 1 186,14 GBP wert, da der Schlussstand 30,46 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,61 Prozent.
Alle Whitbread-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
