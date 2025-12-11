FTSE 100-Titel Whitbread-Aktie: So viel Verlust hätte ein Whitbread-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Whitbread-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 11.12.2015 wurde die Whitbread-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,80 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Whitbread-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,454 Whitbread-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (23,35 GBP), wäre das Investment nun 617,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,23 Prozent verringert.

Whitbread erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at