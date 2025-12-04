Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|Langfristige Performance
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Whitbread-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug an diesem Tag 33,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,980 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 70,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 29,37 Prozent.
Whitbread wurde am Markt mit 4,09 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whitbread PLCmehr Nachrichten
|
04.12.25
|FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Whitbread von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)