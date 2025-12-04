FTSE 100-Wert Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Whitbread-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Whitbread gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Whitbread-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Whitbread-Aktie betrug an diesem Tag 33,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Whitbread-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,980 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 70,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,70 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 29,37 Prozent.

Whitbread wurde am Markt mit 4,09 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at