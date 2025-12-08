WPP 2012 Aktie
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WPP 2012 von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden WPP 2012-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WPP 2012-Papier bei 7,67 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 303,441 WPP 2012-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.12.2025 3 849,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,51 Prozent verringert.
Der Marktwert von WPP 2012 betrug jüngst 3,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
