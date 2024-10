FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AstraZeneca-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das AstraZeneca-Papier an diesem Tag bei 44,07 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die AstraZeneca-Aktie investiert, befänden sich nun 22,694 AstraZeneca-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.10.2024 auf 117,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 669,69 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 2 669,69 GBP entspricht einer Performance von +166,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AstraZeneca eine Börsenbewertung in Höhe von 182,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at