AstraZeneca Aktie
|142,75EUR
|-0,10EUR
|-0,07%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15013 auf 15163 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet damit, dass die Quartalsergebnisse des Pharmakonzerns den Konsens bestätigen. Er geht am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht am 6. November zudem von einer Bekräftigung der Jahresziele aus./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
151,63 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
124,52 £
|
Abst. Kursziel*:
21,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
125,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,15%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
