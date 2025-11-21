FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burberry-Aktien verlieren können.

Die Burberry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,81 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,805 Burberry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,42 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 20.11.2025 auf 11,33 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 45,58 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Burberry belief sich zuletzt auf 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at