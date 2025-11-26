Frasers Group Aktie

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

Lohnender Frasers Group-Einstieg? 26.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Frasers Group-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Frasers Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Frasers Group-Anteile bei 7,09 GBP. Bei einem Frasers Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,114 Frasers Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 7,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,16 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Frasers Group belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

