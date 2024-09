FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresnillo von vor einem Jahr angefallen

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fresnillo-Anteile letztlich bei 5,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 698,947 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 751,95 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 16.09.2024 auf 5,74 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 9 751,95 GBP entspricht einer negativen Performance von 2,48 Prozent.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 4,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at