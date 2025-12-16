Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

Investmentbeispiel 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Imperial Brands-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Imperial Brands-Investment verdienen können.

Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Imperial Brands-Papiers betrug an diesem Tag 25,97 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38,506 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 237,97 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Anteils am 15.12.2025 auf 32,15 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,80 Prozent.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 25,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

