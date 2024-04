FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Imperial Brands-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,02 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 52,590 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 911,12 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 08.04.2024 auf 17,33 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 8,89 Prozent.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 14,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at