Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lohnendes Next-Investment?
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73,85 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Next-Aktie investierten, hätten nun 135,410 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 388,63 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 10.12.2025 auf 135,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,89 Prozent gesteigert.
Der Next-Wert an der Börse wurde auf 15,89 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Next PLC
|151,00
|-1,31%
