FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Next-Investment gewesen.

Am 18.12.2024 wurde die Next-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99,00 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Next-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,010 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.12.2025 135,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 134,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 15,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at