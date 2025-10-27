FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,31 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,203 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 484,30 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 24.10.2025 auf 11,21 GBP belief. Mit einer Performance von +384,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 94,28 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at