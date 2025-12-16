FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen United Utilities-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren United Utilities-Anteile an diesem Tag 10,80 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 92,593 United Utilities-Aktien. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 15.12.2025 1 087,50 GBP wert, da der Schlussstand 11,75 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Utilities belief sich zuletzt auf 8,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at