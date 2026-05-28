AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
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28.05.2026 15:20:53
Full Transcript: ATS Q4 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu AT & S (AT&S)
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|Börse Wien: ATX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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27.05.26
|ATX aktuell: ATX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
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27.05.26
|Aufschläge in Wien: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
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27.05.26
|Aufschläge in Wien: ATX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.05.26
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27.05.26
|Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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26.05.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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26.05.26
|Börse Wien: ATX Prime beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)