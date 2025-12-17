NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.12.2025 18:38:00
GeForce-Grafikkarten: Nvidia will GPU-Produktion angeblich massiv senken
Gerüchten zufolge reduziert Nvidia die Produktion seiner GeForce-GPUs um 30 bis 40 Prozent. Betroffen sollen vor allem zwei Modelle sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:02
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
16:02
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)