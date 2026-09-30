General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|
30.09.2026 13:49:57
General Mills Appoints Dana McNabb As Chief Executive Officer
(RTTNews) - General Mills, Inc. (GIS), a maker of branded consumer foods, said on Wednesday that it has appointed its Chief Operating Officer, Dana McNabb, as chief executive officer to succeed Jeff Harmening.
The company has also appointed Harmening as executive chair of the board. The appointments are effective from January 1, 2027.
Over her 27-year career at General Mills, McNabb has held several senior leadership roles across the company in general management, enterprise strategy, marketing, and international.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Mills Inc.
Analysen zu General Mills Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Mills Inc.
|28,25
|-4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.