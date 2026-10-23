Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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23.10.2026 14:49:04
Gentex Corp. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Gentex Corp. (GNTX) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $90.56 million, or $0.43 per share. This compares with $100.97 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, Gentex Corp. reported adjusted earnings of $97.76 million or $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.1% to $647.71 million from $655.24 million last year.
Gentex Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $90.56 Mln. vs. $100.97 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.46 last year. -Revenue: $647.71 Mln vs. $655.24 Mln last year.
2026 Annual Guidance Approximately $2.65 billion
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