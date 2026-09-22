Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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22.09.2026 18:03:28
Germany news: VW to step up cost-cutting program
Volkswagen's chief says the carmaker will accelerate its streamlining measures as workers protest. The Israeli ambassador says the Left Party win in Berlin polls poses a risk to the city's Jewish community. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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