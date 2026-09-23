Volkswagen Aktie
|72,72EUR
|-2,74EUR
|-3,63%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74,14 €
|
Abst. Kursziel*:
34,88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
72,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,51%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen (VW) auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
16:46
|Urteil: VW muss gekündigtem Manager rund 200.000 Euro zahlen (dpa-AFX)
|
16:37
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:51
|Kreise: VW und Arbeitnehmer treffen sich am 30. September (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,70
|-3,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:24
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|16:09
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:49
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|15:46
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|15:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|15:45
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:40
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:09
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:46
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:28
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:45
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|08:33
|Linde Buy
|UBS AG
|08:22
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research