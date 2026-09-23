Volkswagen Aktie

72,72EUR -2,74EUR -3,63%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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23.09.2026 15:44:35

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
74,14 € 		Abst. Kursziel*:
34,88%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
72,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,51%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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21.09.26 Volkswagen Neutral UBS AG
21.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 72,70 -3,66% Volkswagen (VW) AG Vz.

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15:45 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
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15:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
15:40 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
15:40 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
14:18 Enel Market-Perform Bernstein Research
14:11 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:09 Engie Outperform Bernstein Research
13:41 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:33 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:32 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
12:46 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:42 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
12:15 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:56 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
10:45 Diageo Outperform Bernstein Research
10:28 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:28 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 KWS SAAT Add Baader Bank
08:33 Linde Buy UBS AG
08:22 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07:43 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Apple Neutral UBS AG
07:19 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:11 Nordex Underperform RBC Capital Markets
06:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
06:25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:15 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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