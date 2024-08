Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittwoch Kursanstiege.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent stärker bei 4 878,78 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,150 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 4 856,23 Punkte an der Kurstafel, nach 4 857,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 856,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 888,64 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,842 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 827,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der Euro STOXX 50 5 046,99 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 224,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,96 Prozent auf 32,26 EUR), BASF (+ 1,46 Prozent auf 43,99 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,28 Prozent auf 61,74 EUR), BMW (+ 1,14 Prozent auf 83,60 EUR) und Stellantis (+ 1,03 Prozent auf 14,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1,75 Prozent auf 3,57 EUR), Bayer (-0,87 Prozent auf 28,03 EUR), Deutsche Telekom (-0,32 Prozent auf 25,00 EUR), Eni (-0,11 Prozent auf 14,47 EUR) und Allianz (+ 0,18 Prozent auf 271,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 424 945 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 336,943 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

