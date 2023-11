Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 4 186,20 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,654 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent höher bei 4 178,32 Punkten, nach 4 174,67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 178,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 188,38 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 4 144,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 4 332,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wies der Euro STOXX 50 3 688,33 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 4 491,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 1,64 Prozent auf 129,90 EUR), Ferrari (+ 1,41 Prozent auf 312,80 EUR), adidas (+ 1,21 Prozent auf 172,54 EUR), BMW (+ 0,90 Prozent auf 93,79 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,79 Prozent auf 159,75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-1,17 Prozent auf 43,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 371,80 EUR), UniCredit (-0,45 Prozent auf 23,32 EUR), Allianz (-0,25 Prozent auf 220,45 EUR) und Eni (+ 0,00 Prozent auf 15,38 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 280 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 350,985 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

