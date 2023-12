Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 4 588,70 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,958 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,249 Prozent auf 4 541,47 Punkte an der Kurstafel, nach 4 530,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 541,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 589,67 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,46 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 291,72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 279,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 975,26 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 19,00 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 589,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 3,38 Prozent auf 134,70 GBP), BASF (+ 3,23 Prozent auf 49,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,90 Prozent auf 63,53 EUR), Infineon (+ 2,81 Prozent auf 38,08 EUR) und BMW (+ 2,74 Prozent auf 102,42 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,20 Prozent auf 24,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,98 Prozent auf 391,50 EUR), Allianz (-0,47 Prozent auf 243,80 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 146,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,02 Prozent auf 2,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 928 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 366,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

