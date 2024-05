Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent höher bei 4 981,42 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,319 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,089 Prozent auf 4 985,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 981,09 Punkten am Vortag.

Bei 4 988,12 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 981,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 083,42 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 4 662,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 4 359,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 1,86 Prozent auf 33,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23 Prozent auf 39,38 EUR), BASF (+ 0,99 Prozent auf 49,54 EUR), Eni (+ 0,74 Prozent auf 15,39 EUR) und Enel (+ 0,52 Prozent auf 6,23 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,82 Prozent auf 117,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,49 Prozent auf 72,93 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 105,45 EUR), adidas (-1,08 Prozent auf 229,80 EUR) und Stellantis (-0,76 Prozent auf 23,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 423 218 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 394,204 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

