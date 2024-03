Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Mittwochmittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent auf 4 410,55 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,059 Prozent schwächer bei 4 406,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 408,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 403,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 413,57 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,388 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 4 299,92 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.12.2023, den Stand von 4 079,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 840,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,79 Prozent zu Buche. Bei 4 420,04 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 1,51 Prozent auf 105,98 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,83 Prozent auf 447,50 EUR), RELX (+ 0,62 Prozent auf 34,31 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 22,36 EUR) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 96,02 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil HSBC (-1,53 Prozent auf 6,18 GBP), BP (-1,46 Prozent auf 4,93 GBP), National Grid (-0,99 Prozent auf 10,47 GBP), Unilever (-0,55 Prozent auf 39,44 GBP) und BAT (-0,51 Prozent auf 23,54 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 269 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 534,599 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

