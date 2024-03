Gewinne in Europa: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 zeigte sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 4 411,62 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 4 402,73 Punkte an der Kurstafel, nach 4 405,19 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 394,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 417,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.02.2024, bei 4 291,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Wert von 3 801,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,81 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,65 Prozent auf 443,80 EUR), Diageo (+ 1,37 Prozent auf 29,27 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,30 Prozent auf 43,52 GBP), UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 34,46 EUR) und SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 182,60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,89 Prozent auf 49,19 GBP), BP (-1,21 Prozent auf 5,00 GBP), National Grid (-1,12 Prozent auf 10,58 GBP), BASF (-0,57 Prozent auf 52,63 EUR) und RELX (-0,53 Prozent auf 34,10 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 026 049 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 530,308 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Santander-Aktie weist mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at