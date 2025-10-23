UniCredit Aktie
|62,43EUR
|0,67EUR
|1,08%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
23.10.2025 11:58:02
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 69,20 auf 71,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione hob am Mittwochabend ihre Ergebnisprognosen für die Italiener. Höhere Investitionen in diesem Jahr bedeuteten mehr Einnahmen in der Zukunft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,05 €
|
Abst. Kursziel*:
15,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,69%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
