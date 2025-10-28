UniCredit Aktie

63,34EUR 0,01EUR 0,02%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:22:56

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen der Bank nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Delphine Lee am Montagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,75 € 		Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten