WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
28.10.2025 06:22:56
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen der Bank nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Delphine Lee am Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,75 €
|
Abst. Kursziel*:
24,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
