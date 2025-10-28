UniCredit Aktie
|62,63EUR
|0,08EUR
|0,13%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,50 auf 84,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie verschob zudem ihre Bewertungsbasis für das Kursziel weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
84,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,55 €
|
Abst. Kursziel*:
34,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,60%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Analysen zu UniCredit S.p.A.mehr Analysen
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|62,57
|0,03%
