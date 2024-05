Gewinne in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

So bewegte sich der DAX am Freitag schlussendlich

Schlussendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 18 694,42 Punkten aus dem Freitagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,817 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 18 687,60 Punkte an der Kurstafel, nach 18 691,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 515,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 706,65 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,084 Prozent. Vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18 088,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der DAX 17 419,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, stand der DAX bei 15 842,13 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,48 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 25,59 EUR), Covestro (+ 2,37 Prozent auf 48,91 EUR), Fresenius SE (+ 2,01 Prozent auf 28,93 EUR), Zalando (+ 1,59 Prozent auf 23,62 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 462,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-3,51 Prozent auf 253,00 EUR), Brenntag SE (-3,27 Prozent auf 65,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,97 Prozent auf 27,85 EUR), RWE (-1,30 Prozent auf 34,15 EUR) und Merck (-0,77 Prozent auf 167,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 331 764 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Mit 7,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at