Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Langfristige Investition
|
28.10.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fresenius SE-Anteile an diesem Tag 64,99 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius SE-Aktie investiert, befänden sich nun 15,387 Fresenius SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 49,39 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 759,96 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 759,96 EUR, was einer negativen Performance von 24,00 Prozent entspricht.
Am Markt war Fresenius SE jüngst 27,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
