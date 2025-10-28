Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Im Aufwind
|
28.10.2025 11:38:39
Fresenius-Aktie von Hochstufung angetrieben
Eine Hochstufung gab dem Kurs weiter Auftrieb. Im DAX waren die Titel des Medizinkonzerns zuletzt via XETRA mit plus 0,8 Prozent auf 49,77 Euro unter den Favoriten.
Die Investmentbank Oddo BHF hatte Fresenius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Oliver Metzger begründete seine Empfehlung mit einer starkenr Wachstumsdynamik im Biopharma-Bereich und auch einem besseren Lauf der Kliniktochter Helios.
Seit Jahresanfang haben die Papiere um fast die Hälfte zugelegt, auch dies bedeutet im Dax einen der vorderen Plätze.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Fresenius-Aktie von Hochstufung angetrieben (dpa-AFX)
|
28.10.25
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Fresenius SE-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)