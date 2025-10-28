Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Im Aufwind 28.10.2025 11:38:39

Fresenius-Aktie von Hochstufung angetrieben

Fresenius-Aktie von Hochstufung angetrieben

Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang 2020 haben die Aktien von Fresenius am Dienstag nochmals zugelegt.

Eine Hochstufung gab dem Kurs weiter Auftrieb. Im DAX waren die Titel des Medizinkonzerns zuletzt via XETRA mit plus 0,8 Prozent auf 49,77 Euro unter den Favoriten.

Die Investmentbank Oddo BHF hatte Fresenius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Oliver Metzger begründete seine Empfehlung mit einer starkenr Wachstumsdynamik im Biopharma-Bereich und auch einem besseren Lauf der Kliniktochter Helios.

Seit Jahresanfang haben die Papiere um fast die Hälfte zugelegt, auch dies bedeutet im Dax einen der vorderen Plätze.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fresenius-Aktie legt zu - Widerstand über 44 Euro
Fresenius-Aktie stärker: Fitch-Rating bleibt bei `BBB-`
Fresenius-Aktie profitiert von optimistischer Einschätzung durch Morgan Stanley und JPMorgan
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten