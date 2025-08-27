Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|TecDAX-Kursentwicklung
|
27.08.2025 09:29:03
Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus
Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 3 762,86 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 616,028 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,049 Prozent fester bei 3 759,00 Punkten in den Handel, nach 3 757,15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 765,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 758,46 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,271 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 3 855,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 870,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Wert von 3 348,42 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.
TecDAX-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 13,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 27,30 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,67 EUR), Sartorius vz (+ 0,76 Prozent auf 198,30 EUR) und SMA Solar (+ 0,68 Prozent auf 23,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,91 Prozent auf 86,95 EUR), JENOPTIK (-0,51 Prozent auf 17,40 EUR), Kontron (-0,41 Prozent auf 24,00 EUR), QIAGEN (-0,38 Prozent auf 41,97 EUR) und Bechtle (-0,35 Prozent auf 39,88 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 138 010 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|13,04
|0,93%
|Bechtle AG
|39,68
|-0,95%
|Deutsche Telekom AG
|31,64
|0,06%
|Eckert & Ziegler
|17,34
|0,06%
|freenet AG
|28,28
|-0,70%
|HENSOLDT
|86,70
|-0,57%
|Infineon AG
|36,43
|0,37%
|JENOPTIK AG
|17,36
|-0,63%
|Kontron
|24,12
|0,50%
|QIAGEN N.V.
|41,95
|-0,13%
|SAP SE
|231,75
|-0,02%
|Sartorius AG Vz.
|197,65
|0,76%
|SMA Solar AG
|23,20
|-0,51%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|27,02
|0,37%
|TeamViewer
|9,03
|-0,33%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 760,07
|0,08%
