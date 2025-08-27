Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 3 762,86 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 616,028 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,049 Prozent fester bei 3 759,00 Punkten in den Handel, nach 3 757,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 765,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 758,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,271 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 3 855,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 870,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Wert von 3 348,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 13,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 27,30 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,67 EUR), Sartorius vz (+ 0,76 Prozent auf 198,30 EUR) und SMA Solar (+ 0,68 Prozent auf 23,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,91 Prozent auf 86,95 EUR), JENOPTIK (-0,51 Prozent auf 17,40 EUR), Kontron (-0,41 Prozent auf 24,00 EUR), QIAGEN (-0,38 Prozent auf 41,97 EUR) und Bechtle (-0,35 Prozent auf 39,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 138 010 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

