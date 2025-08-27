Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX-Kursentwicklung 27.08.2025 09:29:03

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 3 762,86 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 616,028 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,049 Prozent fester bei 3 759,00 Punkten in den Handel, nach 3 757,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 765,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 758,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,271 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 3 855,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 870,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Wert von 3 348,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 13,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,41 Prozent auf 27,30 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,67 EUR), Sartorius vz (+ 0,76 Prozent auf 198,30 EUR) und SMA Solar (+ 0,68 Prozent auf 23,52 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,91 Prozent auf 86,95 EUR), JENOPTIK (-0,51 Prozent auf 17,40 EUR), Kontron (-0,41 Prozent auf 24,00 EUR), QIAGEN (-0,38 Prozent auf 41,97 EUR) und Bechtle (-0,35 Prozent auf 39,88 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 138 010 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen

12.08.25 Bechtle Buy UBS AG
11.08.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.08.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
08.08.25 Bechtle Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 13,04 0,93% AIXTRON SE
Bechtle AG 39,68 -0,95% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 31,64 0,06% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 17,34 0,06% Eckert & Ziegler
freenet AG 28,28 -0,70% freenet AG
HENSOLDT 86,70 -0,57% HENSOLDT
Infineon AG 36,43 0,37% Infineon AG
JENOPTIK AG 17,36 -0,63% JENOPTIK AG
Kontron 24,12 0,50% Kontron
QIAGEN N.V. 41,95 -0,13% QIAGEN N.V.
SAP SE 231,75 -0,02% SAP SE
Sartorius AG Vz. 197,65 0,76% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 23,20 -0,51% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 27,02 0,37% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 9,03 -0,33% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 760,07 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:08 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX stärker erwartet -- DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischem Markt dürfte es am Mittwoch aufwärts gehen. Der deutsche Leitindex bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Wochenmitte freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen