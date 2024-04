Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 3 411,42 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,966 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 389,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 389,44 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 389,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 412,45 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 3 464,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 260,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der TecDAX auf 3 322,21 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,61 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,96 Prozent auf 52,10 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 34,18 EUR), Nordex (+ 1,67 Prozent auf 12,81 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,39 Prozent auf 55,32 EUR) und Bechtle (+ 0,77 Prozent auf 49,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,96 Prozent auf 22,08 EUR), JENOPTIK (-1,21 Prozent auf 26,22 EUR), United Internet (-0,65 Prozent auf 21,42 EUR), Sartorius vz (-0,34 Prozent auf 350,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,00 Prozent auf 86,75 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 475 176 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 206,856 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at