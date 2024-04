Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Beim FTSE 100 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,48 Prozent höher bei 7 990,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,524 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 952,62 Punkte an der Kurstafel, nach 7 952,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 945,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 994,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der FTSE 100 7 682,50 Punkte auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 7 721,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Stand von 7 631,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 7 994,63 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 4,49 Prozent auf 4,91 GBP), Anglo American (+ 3,21 Prozent auf 20,14 GBP), Glencore (+ 2,64 Prozent auf 4,47 GBP), Antofagasta (+ 2,50 Prozent auf 20,90 GBP) und Rio Tinto (+ 2,37 Prozent auf 51,36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil GSK (-1,73 Prozent auf 16,79 GBP), Reckitt Benckiser (-1,71 Prozent auf 44,35 GBP), Segro (-1,48 Prozent auf 8,90 GBP), Taylor Wimpey (-1,42 Prozent auf 1,35 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,38 Prozent auf 18,92 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 5 400 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 197,000 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

