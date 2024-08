Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,61 Prozent stärker bei 40 008,39 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,260 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,806 Prozent auf 39 445,27 Punkte an der Kurstafel, nach 39 765,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 068,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39 737,20 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 40 000,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 558,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 307,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 6,08 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 41 376,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit American Express (+ 2,00 Prozent auf 243,76 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 355,66 USD), Travelers (+ 1,52 Prozent auf 214,09 USD), Goldman Sachs (+ 1,37 Prozent auf 498,70 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,11 Prozent auf 210,24 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Intel (-2,69 Prozent auf 19,92 USD), Merck (-0,71 Prozent auf 113,58 USD), Caterpillar (-0,36 Prozent auf 337,59 USD), Amgen (-0,22 Prozent auf 322,73 USD) und Boeing (-0,15 Prozent auf 168,50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14 881 921 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,007 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

