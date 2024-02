Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels stärker

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,43 Prozent fester bei 17 648,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,580 Prozent auf 17 674,59 Punkte an der Kurstafel, nach 17 572,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 17 681,01 Punkte, das Tagestief hingegen 17 637,73 Zähler.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,077 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der NASDAQ 100 16 305,98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 296,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 728,27 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,68 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 682,29 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 18,28 Prozent auf 118,88 USD), Palo Alto Networks (+ 4,31 Prozent auf 356,22 USD), Fortinet (+ 3,81 Prozent auf 70,05 USD), CrowdStrike (+ 3,00 Prozent auf 311,16 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,63 Prozent auf 436,76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil JDcom (-3,82 Prozent auf 23,19 USD), Gilead Sciences (-3,36 Prozent auf 75,11 USD), Warner Bros Discovery (-3,18 Prozent auf 9,75 USD), Amgen (-2,96 Prozent auf 306,71 USD) und Lucid (-2,57 Prozent auf 3,41 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3 044 763 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,798 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at