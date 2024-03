Gewinne in New York: NASDAQ Composite stärker

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 16 323,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,668 Prozent höher bei 16 424,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 315,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 279,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 431,82 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,071 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 035,30 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 15 099,18 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Wert von 11 768,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,55 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 10,22 Prozent auf 3,45 USD), Royal Gold (+ 8,11 Prozent auf 118,99 USD), Cintas (+ 7,80) Prozent auf 682,78 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,79 Prozent auf 7,61 USD) und Roivant Sciences (+ 7,34 Prozent auf 10,82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ebix (-6,99 Prozent auf 0,93 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-5,25 Prozent auf 7,40 USD), Nortech Systems (-3,01 Prozent auf 13,21 USD), Logitech (-2,99 Prozent auf 79,74 CHF) und Cutera (-2,84 Prozent auf 1,37 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 159 423 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,943 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 14,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.at