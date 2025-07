Gewinne in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen

So bewegt sich der CAC 40 am Montag.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 7 713,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 7 704,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 696,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 682,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 723,86 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der CAC 40 bei 7 804,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2025, stand der CAC 40 bei 6 927,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der CAC 40 bei 7 675,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,33 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 257,88 Punkte. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 143 708 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die Hermès (Hermes International)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,529 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

