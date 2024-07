Gewinne in Zürich: SLI nachmittags fester

Der SLI gewinnt am Freitagnachmittag an Wert.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,85 Prozent stärker bei 1 978,26 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 1 959,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 956,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 978,79 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,559 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 26.06.2024, bei 1 947,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bewegte sich der SLI bei 1 855,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, stand der SLI noch bei 1 768,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 17,70 Prozent auf 1,28 CHF), Lonza (+ 3,36 Prozent auf 578,60 CHF), Sandoz (+ 2,65) Prozent auf 35,96 CHF), Roche (+ 2,52 Prozent auf 284,50 CHF) und Temenos (+ 1,80 Prozent auf 62,05 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,31 Prozent auf 87,66 CHF), Lindt (-1,09 Prozent auf 10 870,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 267,30 CHF), Straumann (-0,13 Prozent auf 113,40 CHF) und Holcim (-0,12 Prozent auf 83,24 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 7 391 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,362 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

